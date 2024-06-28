Представлен пауэрбанк OnePlus SUPERVOOC 100W Power Bank

Компания OnePlus пополнила ассортимент портативных аккумуляторов моделью OnePlus SUPERVOOC 100W Power Bank, которая появится в китайской продаже 25 июля по цене в 40 долларов. Новинка характеризуется ёмкостью 12000 мАч, поддержкой зарядки SUPERVOOC мощностью 100 Вт (новенький OnePlus Ace 3 Pro заряжается до 70% за 17 минут), выходной мощностью 45 Вт для зарядки ноутбуков и смарт-часов, поддержкой 45-Вт зарядки SUPERVOOC для восполнения заряда самого аккумулятора (от 1 до 100% за 1,5 часа), корпусом премиум-класса массой 318 граммов, двенадцатью уровнями защиты, соответствием международным стандартам авиаперевозок, а также белой и зеленой расцветками.