Представлен пауэрбанк UGREEN Energy Pro 200W

Компания UGREEN пополнила ассортимент внешних аккумуляторов моделью Energy Pro 200W, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 48 долларов. Новинка характеризуется ёмкостью 25000 мАч, суммарной мощностью 200 Вт, 1,54-дюймовым дисплеем, комплектным двусторонним кабелем USB Type-C с поддержкой 240 Вт и PD3.1, поддержкой зарядки от блока питания мощностью 65 Вт, одним интерфейсом USB-C с мощностью до 140 Вт, одним USB-C до 100 Вт и USB-A до 22,5 Вт. По данным производителя, аккумулятора хватит для одновременной зарядки двух ноутбуков.

Представлен пауэрбанк UGREEN Energy Pro 200W…
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