Представлен пауэрбанк Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 24500

Компания Xiaomi объявила о выпуске на глобальный рынок портативного аккумулятора 212W HyperCharge Power Bank 24500, который может похвастаться ёмкостью 89 Втч или 24500 мАч. Новинку также оснастили возможностью одновременной зарядки трех устройств, максимальной выходной мощностью 212 Вт, одним портом USB-C с выходной мощностью до 140 Вт и поддержкой протокола PD 3.1, вторым портом USB-C на 45 Вт, разъемом USB-A мощностью 120 Вт, временем полной зарядки самого аккумулятора 90 минут, девятью уровнями защиты, корпусом из алюминиевого сплава массой 580 граммов и светодиодным экраном с отображением уровня заряда. Цена и дата начала продаж пауэрбанка будут объявлены позже.

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