Представлен пауэрбанк Xiaomi Power Bank 20000 22.5W

Компания Xiaomi представила портативный пауэрбанк Power Bank 20000 22.5W, который имеет ёмкость 20000 мАч. Новинка также характеризуется выходной мощностью 22,5 Вт, поддержкой входной зарядки на 22,5 Вт, возможностью питать сразу три устройства через встроенной кабель USB-C, порт USB-C и разъем USB-A, встроенным интеллектуальным чипом для автоматического выбора тока, необходимого для различных гаджетов, светодиодными индикаторами заряда аккумулятора, защитой от перегрева и прочими функциями безопасности, а также корпусом с габаритами 128:73:32 мм. По данным производителя, пауэрбанк заряжает iPhone 16 Pro до 56% за полчаса, а Xiaomi Mi 15 Pro до 31% за то же время. Power Bank 20000 22.5W появится в продаже 2 января по эквивалентной цене в 22 доллара.

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