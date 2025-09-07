Представлен планшет Alldocube Ultra Pad с АКБ на 15000 мАч

Компания Alldocube пополнила ассортимент планшетов моделью Ultra Pad, главной особенностью которой стала батарея ёмкостью 15000 мАч. Новинку также оснастили корпусом толщиной 7,6 мм, 13-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2880:1840 пикселей, пиковой яркостью 700 нит и кадровой частотой 144 Гц, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графикой Adreno 720, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 13-Мп основной камерой с автофокусом, 5-Мп фронтальной камерой, поддержкой 33-Вт проводной восемью динамиками, тремя микрофонами, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Цена планшета пока не раскрывается.