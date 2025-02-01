Представлен планшет Cubot Tab 70 на чипе Unisoc T616

Компания Cubot пополнила ассортимент планшетов моделью Cubot Tab 70, которая получила 10,95-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280:800 точек. Новинку также оснастили 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T616 с тактовой частотой до 2 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, тыльной камерой на 16 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, корпусом толщиной 8,1 мм и массой 555 граммов, батареей ёмкостью 8200 мАч, модемом LTE, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, а также предустановленной операционной системой Android 14. Цена и дата начала продаж планшета пока не раскрываются.