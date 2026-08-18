Представлен планшет HONOR Pad 20 Pro

Компания HONOR пополнила ассортимент планшетов моделью Pad 20 Pro, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц. Новинку также оснастили 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3000:1872 точки, частотой обновления 165 Гц, полным охватом цветовой палитры DCI-P3 и яркостью 700 нит, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, предустановленной операционной системой Android 16, режимом PC Mode, функциями ИИ, поддержкой фирменного стилуса Magic-Pencil 4s, батареей ёмкостью 10100 мАч, шестью динамиками с поддержкой DTS Ultra, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, а также корпусом толщиной 6,29 мм и массой 537 граммов. Цена планшета пока не объявлена.