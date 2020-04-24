Представлен планшет Hisense Q5 с E-Ink дисплеем

Компания Hisense пополнила ассортимент планшетов моделью Q5, которая получила дисплей на технологии электронных чернил. Новинка характеризуется 10,5-дюймовой RLCD-панелью с соотношением сторон 16:9 и разрешением HD, процессором UNISOC Tiger T610, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, основной камерой разрешением 5 Мп, фронтальной камерой на 2 Мп, слотом для SIM-карты, аккумулятором ёмкостью 5050 мАч, 3,5-мм разъёмом для наушников, интерфейсами HDMI и MicroUSB, задней крышкой из металлизированного пластика и поддержкой LTE. Планшет появится в продаже 10 июня по цене в 324 доллара.