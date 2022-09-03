Представлен планшет Honor Pad 8

Компания Honor пополнила ассортимент планшетов моделью Honor Pad 8.329, которая уже появилась в европейской продаже по цене от 330 евро. Новинка характеризуется 12-дюймовым дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей (формат 2K) и яркостью 300 кд/м², 5-Мп основной и 5-Мп селфи-камерами, батареей ёмкостью 7250 мАч, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, предустановленной операционной системой Android 12 с фирменной прошивкой MagicUI 6.1, габаритами 278,54:174:6,9 мм, массой 520 г, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.1, а также интерфейсом USB Type-C.

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