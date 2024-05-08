Представлен планшет Huawei MatePad 11.5"S

Компания Huawei выпустила на международный рынок планшет MatePad 11.5"S, который оценен в 400 евро за вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 11,5-дюймовым IPS-дисплеем с антибликовым матовым стеклом, разрешением 2800:1840 пикселей и динамической кадровой частотой от 30 до 144 Гц, поддержкой стилуса, фирменным приложением для рисования GoPaint (аналог Procreate на iPad), 6,2-мм цельнометаллическим корпусом в серой, серебристой и фиолетовой расцветках, аккумулятором ёмкостью 8800 мАч, поддержкой 22,5-Вт проводной зарядки, 13-Мп тыльной и 8-Мп селфи-камерами, неназванной однокристальной системой (предполагается, что это урезанный вариант фирменного процессора Kirin 9000S), четырьмя стереодинамиками, поддержкой магнитной клавиатуры и портом USB-C (USB 3.0).

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