Представлен планшет Huawei MatePad Air PaperMate Edition

Компания Huawei представила планшет MatePad Air PaperMate Edition, который обойдется в Европе в 650 евро. Новинку оснастили 11,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2800:1840 пикселей, частотой обновления 144 Гц, сертификатами TÜV Rheinland и SGS Premium Performance, а также матовой антибликовой поверхностью, похожей на бумагу, поддержкой стилуса Huawei M-Pencil второго поколения с чувствительностью 4096 уровней и системой микровибрации для имитации движения карандаша по бумаге, производительной платформой Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, металлическим корпусом толщиной 6,5 мм и массой 509 грамм, четырьмя динамиками, батареей ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 40-Вт зарядки, предустановленной ОС HarmonyOS 3.1 и комплектной клавиатурой.

Oppo представила новый планшет Pad Air2…
Сегодня компания Oppo представила не только смартфоны серии Reno11, но и совершенно новый планшет, которо…
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 получил 144-Гц дисплей …
Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Pro 13.2, которая имеет толщину корпуса в…
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE будет стоить 530 евро …
Профильное издание Winfuture поделилось подробностями о характеристиках и цене на планшет Samsung Galaxy …
Планшет Lenovo Xiaoxin Pad 2024 оценен в 122 доллара …
Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Xiaoxin Pad 2024, которую уже можно предзаказать …
Планшет Moto Tab G84 показали на рендерах…
Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился качественными изображениями планшета Motorola Moto Tab G…
Samsung Galaxy Tab Active 5 засветился в базе регулятора …
В базе данных американского регулятора FCC обнаружилось упоминание защищенного планшета Samsung Galaxy Ta…
Представлен планшет Samsung Galaxy Tab A9+…
Компания Samsung представила в Индии планшет Galaxy Tab A9+, который оценен в 252 доллара за базовый вари…
Представлен планшет Huawei MatePad Pro 11 2024…
Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Pro 11 2024, главной особенностью которой…
Планшет, как замена недорогому ноутбуку. Обзор HONOR Pad X9 LTEПланшет, как замена недорогому ноутбуку. Обзор HONOR Pad X9 LTE
Недорогой планшет для повседневных задач. Обзор Digma 1402D 4GНедорогой планшет для повседневных задач. Обзор Digma 1402D 4G
Обзор N-one NPad Plus 2023. Мультимедийный планшет для домаОбзор N-one NPad Plus 2023. Мультимедийный планшет для дома
Обзор HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023. Сбалансированный планшет с экраном на 120 ГцОбзор HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023. Сбалансированный планшет с экраном на 120 Гц
Недорогой 8-дюймовый планшет с LTE и IPS. Обзор DIGMA CITI 8443E 4GНедорогой 8-дюймовый планшет с LTE и IPS. Обзор DIGMA CITI 8443E 4G

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor