Представлен планшет Huawei MatePad Air PaperMate Edition

Компания Huawei представила планшет MatePad Air PaperMate Edition, который обойдется в Европе в 650 евро. Новинку оснастили 11,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2800:1840 пикселей, частотой обновления 144 Гц, сертификатами TÜV Rheinland и SGS Premium Performance, а также матовой антибликовой поверхностью, похожей на бумагу, поддержкой стилуса Huawei M-Pencil второго поколения с чувствительностью 4096 уровней и системой микровибрации для имитации движения карандаша по бумаге, производительной платформой Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, металлическим корпусом толщиной 6,5 мм и массой 509 грамм, четырьмя динамиками, батареей ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 40-Вт зарядки, предустановленной ОС HarmonyOS 3.1 и комплектной клавиатурой.