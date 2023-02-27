Представлен планшет Lenovo IdeaPad Duet 3i (2023)

Компания Lenovo представила обновленный планшет IdeaPad Duet 3i, который станет доступен для покупки только во второй половине года по цене в 475 долларов. Новинку оснастили 11,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000:1200 пикселей, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, яркостью 400 кд/м² и поддержкой стилуса, селфи-камерой на 5 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, 4-ядерным 4-поточным чипом Intel N200 с тактовой частотой до 3,7 ГГц), 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ на накопителе, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, а также предустановленной операционной системой Windows 11.

Планшет Lenovo Legion Y900 получит 14,5-дюймовый экран…
Компания Lenovo опубликовала тизер крупного планшета Legion Y900, который сам производитель называет «кор…
Обзор Huawei MatePad Pro 12.6 2022. Ультимативный планшет с …
Флагманские планшеты с большой диагональю дисплея очень нишевый продукт, и все существующие модели, заслу…
Xiaomi готовит к релизу планшет Pad 6…
Для большинства пользователей планшетов не от компании Apple просто не существует — это надёжное устройст…
OnePlus Pad готовится поражать аудиторию…
Примерно месяц назад в сети появилась информация о том, что компания OnePlus планирует выйти на рынок пла…
Планшет Bigme S6 Color получил цветной E ink экран…
Компания Bigme пополнила ассортимент планшетов моделью Bigme S6 Color, которая оценена на китайском рынке…
Планшет Xiaomi Pad 6 Pro получит SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1…
В коде прошивки MIUI обнаружились сведения о еще не представленных официально планшетах Xiaomi Pad 6 и Pa…
Планшет Huawei MateBook E GO 2023 появился в продаже …
Компания Huawei выпустила в китайскую продажу планшет MateBook E GO 2023, который отличается от прошлогод…
Snapdragon 8cx Gen 4 не будут выпускать в ноутбуках…
Некоторое время назад на просторах интернета появились новости о том, что компания Qualcomm планирует вып…
Обзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTEОбзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTE
Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?
Обзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусомОбзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусом
Обзор TCL Tab 10 FHD 3/32GB (9161G). Недорогой планшет с Full HD экраном и поддержкой LTE Обзор TCL Tab 10 FHD 3/32GB (9161G). Недорогой планшет с Full HD экраном и поддержкой LTE
Обзор Huawei MatePad Pro 12.6 2022. Ультимативный планшет с OLED-экраном на 120 ГцОбзор Huawei MatePad Pro 12.6 2022. Ультимативный планшет с OLED-экраном на 120 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor