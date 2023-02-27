Представлен планшет Lenovo IdeaPad Duet 3i (2023)

Компания Lenovo представила обновленный планшет IdeaPad Duet 3i, который станет доступен для покупки только во второй половине года по цене в 475 долларов. Новинку оснастили 11,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000:1200 пикселей, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, яркостью 400 кд/м² и поддержкой стилуса, селфи-камерой на 5 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, 4-ядерным 4-поточным чипом Intel N200 с тактовой частотой до 3,7 ГГц), 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ на накопителе, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, а также предустановленной операционной системой Windows 11.