Представлен планшет Lenovo M10+

Lenovo выпустила на российский рынок новый бюджетный планшет Lenovo M10+, обладающий большим объемом памяти. Больше не нужно выбирать между ценой и качеством. По объему встроенной памяти устройство доступно в трех версиях: 32 Гб, 64 Гб или 128 Гб. Скачивайте фильмы в неограниченных количествах, а 10.3-дюймовый FHD-дисплей подарит еще более реалистичные впечатления от их просмотра. При этом можно не бояться уронить планшет, он на 90% выполнен из металла, устойчив к царапинам и обладает поистине функциональным дизайном.

Детский режим в планшете Lenovo M10+ позволит родителям создать для ребенка безопасную информационную среду. Контролируйте видеоконтент, игры и даже количество времени, проведенное за использованием устройства. Также доступна функция аутентификации с помощью распознавания лица. Пользователи могут создать сразу несколько учетных записей, что особенно удобно в настоящих реалиях, когда вся семья находится дома.
Комментарии и отзывы Lenovo M10+
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