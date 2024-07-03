Представлен планшет Lenovo Tab K11 Plus

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Lenovo Tab K11 Plus, которая основана на 11,45-дюймовой панели с разрешением 2000:1200 точек (формат 2K), максимальной яркостью 400 нит и кадровой частотой 90 Гц. Новинка также характеризуется 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, 3, 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты microSD, 13-Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 8600, поддержкой 20-Вт быстрой зарядки, металлическим корпусом толщиной 7,15 мм и массой 520 граммов, модемом 4G LTE, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и NFC, а также модулем GNSS. Цены и дата начала продаж планшета будут объявлены позже.

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