Представлен планшет Lenovo Tab Plus

Компания Lenovo представила планшет Tab Plus, который обойдется на европейском рынке в 300 евро. Новинку оснастили 11,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2K, кадровой частотой 90 Гц, максимальной яркостью 400 нит и сертификацией TÜV, однокристальной системой MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 8600 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, селфи-камерой на 5 Мп, основной камерой на 8 Мп, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, 26-Вт акустической системой из восьми динамиков JBL с поддержкой Dolby Atmos и звука высокого разрешения, а также предустановленной операционной системой Android 14.