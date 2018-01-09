Представлен планшет Lenovo ThinkPad X1 Tablet на Intel Core i7 8-го поколения

Компания Lenovo пополнила ассортимент гибридных планшетов третьим поколением модели ThinkPad X1 Tablet. Новинку оснастили процессорами Intel Core 8-го поколения вплоть до i7, до 16 ГБ оперативно памяти DDR3 и до 1 ТБ на твердотельном накопителе, 13-дюймовым дисплеем с разрешением 3K (3000:2000 пикселей), инфракрасной камерой для быстрого входа в систему с помощью Windows Hello, сканером отпечатков пальца, поддержкой Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.2, портами USB 3.0 и Thunderbolt, мини-джеком, HDMI и RJ45. Работает планшет под управлением операционной системы Windows 10 Pro. Габариты устройства равны 304:226:9 мм, а вес – 1,37 кг с клавиатурой. Продажи нового ThinkPad X1 Tablet стартуют в марте 2018 года по цене от 1599 долларов.