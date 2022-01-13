Представлен планшет Motorola Moto Tab G70

Компания Motorola пополнила ассортимент планшетов моделью Moto Tab G70, которая оценена в Бразилии в 380 долларов. Новинку оснастили 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000:1200 пикселей, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G90T, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, тыльной камерой разрешением 13 Мп и селфи-камерой на 8 Мп, четырьмя динамиками, алюминиевым корпусом, поддержкой Wi-Fi 5, дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 7700 мАч и адаптером питания мощностью 20 Вт. Размеры планшета составляют 163:258,4:7,5 мм, а масса – 500 граммов.

Комментарии и отзывы Motorola Moto Tab G70
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