Представлен планшет OnePlus Pad Компания OnePlus пополнила ассортимент планшетов моделью OnePlus Pad, которая среди прочего получила 11,6-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц, разрешением 2800:2000 пикселей и яркостью 500 кд/кв.м. Новинку также оснастили производительной однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000 c модемом для сотовых сетей пятого поколения, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, металлическим корпусом толщиной 6,54 мм, массой 552 грамма, аккумулятором ёмкостью 9510 мАч, 13-Мп основной и 8-Мп селфи-камерами, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, а также поддержкой стилуса и магнитной клавиатуры. Компания OnePlus пополнила ассортимент планшетов моделью OnePlus Pad, которая среди прочего получила 11,6-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц, разрешением 2800:2000 пикселей и яркостью 500 кд/кв.м. Новинку также оснастили производительной однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000 c модемом для сотовых сетей пятого поколения, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, металлическим корпусом толщиной 6,54 мм, массой 552 грамма, аккумулятором ёмкостью 9510 мАч, 13-Мп основной и 8-Мп селфи-камерами, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, а также поддержкой стилуса и магнитной клавиатуры. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 18:41 . Продукт - OnePlus Pad

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