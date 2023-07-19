Представлен планшет Realme Pad 2

Компания Realme пополнила ассортимент планшетов моделью Realme Pad 2, которая оценена в Индии в 245 и 280 долларов за варианты с 6/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также характеризуется однокристальной системой MediaTek Helio G99, 11,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 450 кд/кв.м, тыльной камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 8360 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой зарядки, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, металлическим корпусом толщиной 7,2 мм и предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной оболочкой Realme UI 4.0 for Pad.