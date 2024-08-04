Представлен планшет Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition

Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов моделью Galaxy Tab A9+ Kids Edition, которая предназначена для детей. Новинку оснастили прочным корпусом, предустановленной операционной системой Android c приложением Samsung Kids, 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 точек (формат WQXGA) и кадровой частотой 90 Гц, неназванным восьмиядерным процессором с максимальной частотой 2,2 ГГц, 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, основной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 7040 мАч, поддержкой 15-Вт проводной зарядки, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, тремя разноцветными стилусами Crayo-Pen, двумя сменными ремешками для стилуса и чехлом Puffy Cover с подставкой. Планшет станет доступен для покупки 11 августа по цене в 270 долларов.