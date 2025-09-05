Представлен планшет TCL NxtPaper 11 Gen 2

Компания TCL пополнила ассортимент планшетов моделью NxtPaper 11 Gen 2, который может похвастаться панелью дисплея NxtPaper 4.0. Если верить производителю, экран похож по ощущениям на бумагу, снижая нагрузку на глаза пользователя. Сам экран характеризуется 11-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920:1200 точек, цветным, черно-белым и режимом «цветная бумага», а также наноматричной литографией NxtPaper 4.0 с антибликовым эффектом.

Планшет также получил однокристальную систему MediaTek Helio G80, слот для карты памяти MicroSD, предустановленную операционную систему Android 15, фронтальную камеру на 5 Мп, основную камеру разрешением 8 Мп, два динамика, батарею ёмкостью 8000 мАч и комплектный чехол с фирменным стилусом T-Pen с распознаванием 4096 уровней нажатия. Планшет оценен в 270 долларов за базовую версию с 6 ГБ/128 ГБ памяти.