Представлен планшет Vaio TL12 с 12,6-дюймовым AMOLED-экраном

Японский производитель Vaio выпустил на бразильский рынок планшет Vaio TL12, который оценен в эквивалент 740 долларов. Новинка характеризуется 12,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 600 нит, 6-нанометровой однокристальной системой UniSoC T9100 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57MP4, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 512 ГБ флеш-памяти, 13-Мп основной и 12-Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 10090 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth, модулем NFC, модемом 5G, четырьмя динамиками, корпусом толщиной 6,8 мм и предустановленной операционной системой Android 15.