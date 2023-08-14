Представлен планшет Vivo Pad Air

Компания Vivo пополнила ассортимент планшетов моделью Pad Air, которая может похвастаться толщиной всего 6,67 мм и 530 граммов. Новинка также оснащается 11,5-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2800:1840 пикселей, переменной кадровой частотой 90/120/144 Гц, поддержкой HDR10 и пиковой яркостью 500 нит, мощной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 870 с графикой Adreno 650, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, металлическим корпусом, 8-Мп основной и и 5-Мп фронтальной камерами, поддержкой стилуса Pencil 2 и специальной клавиатуры, батареей ёмкостью 8500 мАч, 44-Вт проводной зарядки, четырьмя динамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2, разъемом USB Type-C и модулем NFC. Vivo Pad Air появится в китайской продаже уже 18 августа по цене в 250, 275, 315 и 360 долларов за версии с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.