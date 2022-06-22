Представлен планшет Xiaomi Book S 12.4 на базе Windows 11

Компания Xiaomi представила планшет Xiaomi Book S 12.4 работающий на операционной системе Windows 11.

Новый планшет основан на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon с 8 ГБ оперативной памяти и встроенной флэш-памятью 256 ГБ. Также есть слот для карт microSD (до 512 ГБ). Устройство получило аккумулятор на 38,08 Втч с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт.

Xiaomi Book S 12.4 предлагает 12,4-дюймовый экран с IPS-матрицей, разрешение которого составляет 2560 x 1600 пикселей. Заявленная пиковая яркость составляет 500 кд/м2, охват 100% цветового пространства DCI-P3. Экран защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 5.

Планшет имеет фронтальную камеру на 5 мп и основную с сенсором на 13 мп. Другие особенности включают: порт USB-C, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1.

Xiaomi Book S 12.4 поступил в продажу по цене 700 евро.