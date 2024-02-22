Представлен планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов флагманской моделью Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, которая обойдется на домашнем для производителя китайском рынке в 460, 500, 555 и 625 долларов в версиях с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 12,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3К, частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью 900 кд/м2 и поддержкой стилуса, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 740, селфи-камерой на 50 Мп, основной камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, четырьмя динамиками, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7, модулем NFC, предустановленной программной оболочкой HyperOS, а также корпусом толщиной 6,26 мм и массой 590 грамм.
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