Представлен планшет для морских путешествий SailProof

Люди увлеченные путешествиями получили себе в поддержку планшет SailProof. Планшет подходит для моряков и владельцев лодок. Представители компании объявили о том, что планшет поступит в продажу в июле этого года. Рекомендованная стоимость планшета составляет 525 долларов.

Планшет оснащен аккумулятором емкостью 10000 мАч. Водонепроницаемый корпус защищает от брызг волн. SailProof оборудован GPS-чип сочетающий в себе GPS и Glonass, и даже Galileo. Мощный процессор обеспечивает плавную работу. Также есть камера на 13 МП, селфи-камера на 5 МП. 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ внутренней памяти.