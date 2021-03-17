Представлен планшет-трансформер Chuwi Hi10 Go

Компания Chuwi представила планшет Hi10 Go, который получил аппаратную платформу Intel Jasper Lake и предустановленную операционную систему Windows 10. Новинка характеризуется 10-нм 4-ядерным чипом Celeron N5100 с тактовой частотой от 1,1 ГГц до 2,8 ГГц, интегрированным графическим ускорителем Intel UHD Graphics, 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 128 ГБ флеш-памяти 128 ГБ, аккумулятором ёмкостью 22 Втч, подсоединяемой клавиатурой, корпусом толщиной 8,5 мм и поддержкой электронного пера Hipen H6. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.