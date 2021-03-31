Представлен плата ASRock Z590 OC Formula

Компания ASRock пополнила ассортимент системных плат моделью Z590 OC Formula, в создании которой принял участия оверклокер Ник Ши. Новинка характеризуется форм-фактором E-ATX, поддержкой процессоров Intel Core десятого и одиннадцатого поколений, 12-слойной печатной платой, усиленной 16-фазной подсистемой питания процессора, двумя дополнительными фазами для питания оперативной памяти, двумя разъемами для ОЗУ DDR4 с частотой свыше 5600 МГц и максимум до 64 ГБ, двумя разъёмами PCIe 4.0 x16, одним PCIe 3.0 x16 и двумя PCIe 2.0 x1, восемью разъемами SATA III, одним слотом Hyper M.2 (PCIe 4.0 x4) и двумя Ultra M.2 (PCIe 3.0 x4), 2,5- и 1-гигабитными портами, модулями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, 7.1-канальным кодеком Realtek ALC1220 и усилителем ESS SABRE DAC, тринадцатью портами USB, кнопками для ручного разгона и двумя зонами замера напряжения. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.