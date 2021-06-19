Представлен плата для майнинга ASRock H510 PRO BTC+

Компания ASRock пополнила ассортимент системных плат моделью H510 PRO BTC+, которая предназначена для майнинга криптовалют. Новинка характеризуется набором логики Intel H510, поддержкой чипов Intel Core 10-го и 11-го поколений в исполнении LGA1200, размерами 501:224 мм, шестью слотами PCIe 3.0 x16 с защитой от интерференции сигнала акселераторов, майнинговым интерфейсом USB Type PCIe x1 для внешних графических адаптеров, одним слотом для оперативной памяти DDR4-3200 до 32 ГБ, одним портом SATA 3.0 и коннектором М.2 для накопителей 2260/2280/22110, гнездом PS/2, двумя разъемами USB 2.0 и двумя USB 3.2 Gen1, одним интерфейсом HDMI, гнездом для сетевого кабеля и поддержкой технологии ASRock Full Spike Protection для защиты от внезапных скачков напряжения. Цена платы составляет 280 долларов.

Комментарии и отзывы ASRock H510 PRO BTC+
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