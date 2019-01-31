Представлен полноразмерный контроллер SteelSeries Stratus Duo

SteelSeries представляет новый полноразмерный мультиплатформенный контроллер Stratus Duo. Вы сможете легко переключаться между беспроводной связью стандарта 2,4 ГГц для Windows и Bluetooth-подключением для систем Android, Oculus Go и Samsung VR.

Универсальность Stratus Duo обеспечивается поддержкой беспроводного подключения на частоте 2,4 ГГц, беспроводного Bluetooth-подключения и проводного подключения. Беспроводное Bluetooth-подключение обеспечивает совместимость контроллера с системами Android, Samsung Gear VR и Oculus Go. Вам больше не придется страдать из-за сенсорного управления во время использования мобильных игр. С помощью Stratus Duo вы сможете подключаться к устройству под управлением Android по Bluetooth или РС, используя беспроводное подключение на частоте 2,4 ГГц без необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение.

Приемник беспроводной связи контроллера Stratus Duo работает на частоте 2,4 ГГц и обеспечивает стабильное подключение с минимальной задержкой для РС. Контроллер поддерживается сервисом Steam, следовательно, вы сможете использовать его со множеством игр Steam, в режиме Steam Big Picture Mode и прибегая к помощи службы SteamLink. В Stratus Duo совмещены знакомые размер и расположение кнопок контроллеров для консолей и фирменные черты контроллера Stratus XL. Стоит обратить внимание на курки, получившие новый дизайн и поддержку сенсоров Magnetic Hall Effect, обеспечивающих точность нажатия. Высокопроизводительные аналоговые стики поддерживают множество нажатий, отличаются плавностью хода, а размер «мертвых зон» сведен к минимуму. Контроллер оснащен литиевого-ионной батареей, обеспечивающей более 20 часов беспрерывной игры. В комплект входит Micro USB-кабель длиной 1,8 метра/5,9 фута. Контроллер Stratus Duo совместим с новым держателем SteelSeries SmartGrip. Этот регулируемый держатель для телефона легко подключается к контроллеру и позволяет зафиксировать телефон во время игры на ходу.