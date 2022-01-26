Представлен портативный Powerbank U&i Airlift Series

U&i, один из самых прогрессивных индийских брендов аксессуаров для гаджетов и бытовой электроники представила новый Powerbank серии U&i Airlift с четырьмя высококачественными кабелями для зарядки.

Блок питания серии Airlift оснащен аккумулятором большой емкости 20000 мАч, что делает его надежным для длительного использования. Это Powerbank 6 в 1, он поставляется с 6 различными типами портов для зарядки одновременно. Powerbank имеет вход 5V-1A, который может быть запитан через Micro USB и Type-C.

Кабель Blast Series представляет собой кабель ярко-красного цвета для быстрой зарядки и передачи данных с USB-C на USB-C. Провод изготовлен из качественной меди, поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. Заботясь об окружающей среде, U&i изготовила этот кабель из биоразлагаемых материалов.

Серия Star представляет собой плетеный кабель USB A — USB-C, что делает его более прочным, чем обычные кабели. Он изготовлен из высококачественной меди и обеспечивает выходной ток 4 А, что весьма неплохо для кабеля передачи данных.

Серия Titan представляет собой кабель 3 в 1, способный обеспечить выход USB типа A, типа C и micro-USB. Кабель имеет длину 1,25 метра, и пользователи могут использовать все три разъема одновременно благодаря выходному току 3,4 А.

Бренд также выпустил новый кабель Lightning для пользователей Apple. Кабель USB-C — Lightning, изготовленный из высококачественной меди, обеспечивает превосходную скорость передачи данных и возможность зарядки мощностью 20 Вт. Кабель длиной 1 метр выполнен в элегантном белом цвете.
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