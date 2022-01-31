Представлен портативный ЖК-дисплей PDGO

PDGO — это небольшой портативный ЖК-дисплей с разрешением 1080p, который также используется для подзарядки ваших мобильных устройств и других цифровых гаджетов благодаря встроенному аккумулятору. Небольшой, но мощный зарядный блок USB-C с быстрой зарядкой обеспечивает подачу питания 20 Вт, имеет размеры 14 x 8 x 1,3 см и весит всего 220 г, примерно столько же, сколько iPhone.

Оснащенный аккумулятором емкостью 10 000 мАч, ЖК-дисплей можно использовать в качестве дополнительного экрана, а технология QC3.0 позволяет быстро заряжать телефон, камеру GoPro, зеркальную камеру, консоль PSP или даже компьютер, если это необходимо. Заключенный в алюминиевый корпус ЖК-дисплей и аккумулятор можно полностью зарядить всего за 240 минут. Он поддерживаются устройствами Windows, Mac, iOS и Android, а также широким спектром различных камер, от зеркальных до экшн-камер и даже консоли Xbox и PlayStation.

PDGO оснащен портами HDMI, USB и Type-C. Дисплей PDGO с разрешением 1080p можно использовать в качестве дополнительного экрана практически для любого устройства, от телефона до камеры или консоли. Вы также можете использовать его как устройство с зеркальным отображением 100% sRGB, предлагая вам гораздо больше портативных вариантов экрана для любых потребностей в работе, играх или творческой визуализации.