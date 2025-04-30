Представлен портативный ашеф втомобильный компрессор DIGMA QBK-120

DIGMA представляет новинку в категории авто аксессуаров — автомобильный компрессор QBK-120 с встроенным аккумулятором. Это больше, чем просто насос для шин — это универсальное устройство, которое пригодится круглый год, а особенно в летний сезон. Благодаря встроенному аккумулятору на 2000 мА·ч, он не требует подключения к прикуривателю или розетке. Это делает его абсолютно мобильным, удобным и готовым к работе в любой ситуации — на трассе, на пляже, на даче, в кемпинге или прямо во дворе. Компактный корпус легко помещается в бардачке или рюкзаке. А стильный дизайн делает устройство не только функциональным, но и визуально эстетичным. Продуманная эргономика корпуса обеспечивает комфортное удержание в руке и удобное использование в любых условиях.
- Умный автостоп — компрессор автоматически отключается при достижении заданного давления
- Предустановленные режимы — для авто, мото, вело и мячей
- Встроенный фонарик — удобно в темное время суток
- Набор переходников — для любых нужд, от колес до надувного дивана
- Информационный дисплей – отображает заданные параметры работы и уровень заряда
- Функция Power Bank – зарядка любых гаджетов от компрессора
- Удобное управление — с помощью функциональной поворотной кнопки все настройки выбираются буквально одним движением