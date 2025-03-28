Представлен портативный аккумулятор Digma DGPF10E 10000mAh 45W

Digma расширяет линейку портативных зарядных устройств, представив новую модель аккумуляторов: Digma DGPF10E 10000mAh 45W. Размеры аккумулятора на 25% меньше аналогичных моделей. Аккумулятор Digma DGPF10E поддерживает технологии быстрой зарядки Power Delivery (PD) и Quick Charge (QC) 3.0, что позволяет значительно сократить время зарядки смартфонов, планшетов и других устройств. В комплект входит кабель, совместимый с технологией быстрого заряда, что обеспечивает удобство использования прямо из коробки.

Корпус аккумулятора выполнен из алюминиевого сплава, который не только придает устройствам стильный внешний вид, но и обеспечивает защиту от физических повреждений. Металлический корпус выполняет функцию пассивного охлаждения, способствуя эффективному отводу тепла во время работы Аккумулятор оснащен системой многоуровневой защиты, которая обеспечивает безопасность подключенных устройств. Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки и перезаряда делает использование аккумулятора безопасным и надежным. Модель Digma DGPF10E – компактное и мощное устройство, способное заряжать не только мобильные гаджеты, но и ноутбуки, благодаря поддержке Power Delivery 45 Вт.
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