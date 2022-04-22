Представлен портативный источник питания BigBlue Cellpowa 2500

Сегодня был представлен портативный источник питания BigBlue Cellpowa 2500. Компания предполагает, что гаджет пригодится в экстренных случаях, например, при отключении электроэнергии. Устройство оснащено батареей LiFePO4 (литий-железо-фосфат) емкостью 1843 Втч с максимальной выходной мощностью 5000 Вт, что позволяет ему работать с такими мощными устройствами, как стиральные машины и холодильники.

Гаджет прочный и портативный, весит 23 кг и имеет размеры 284 x 274 x 325 мм. BigBlue утверждает, что это самый маленький портативный источник питания на рынке. Гаджет имеет 14 розеток, в том числе два порта быстрой зарядки USB-A, два порта USC-C 45 Вт, два порта USB-C 100 Вт, два порта DC 5,5 мм и порт прикуривателя автомобильного зарядного устройства. Гаджет может заряжаться от 0 до 80% за полтора часа с помощью розетки переменного тока мощностью 1200 Вт и технологии быстрой зарядки Bullet-D. Также вы можете соединить устройство с солнечными панелями SolarPowa 200, чтобы заряжать устройство на открытом воздухе или вне сети. Встроенный дисплей показывает вашу текущую мощность и сколько заряда батареи осталось в устройстве. Вы можете управлять устройством с помощью сенсорного дисплея или приложения BigBlue.
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