Представлен прочный бизнес-ноутбук ECS CF40CM

Компания Elitegroup Computer Systems (ECS) пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью CF40CM, которая получила аппаратную платформу Intel и операционную систему Windows 10. Новинка также характеризуется повышенной прочностью и защитой от влаги по стандартам MIL-STD-810G и IP5X, 14,1-дюймовым экраном с разрешением 1366:768 (формат HD) и 1920:1080 (формат Full HD) пикселей на выбор, цифровым интерфейсом HDMI, процессором Intel Core 10-го поколения, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, твердотельным накопителем M.2 2280 SSD на 128 или 256 ГБ, модулями Wi-Fi 802.11ac/ax и Bluetooth 5.0, 1 Мп камерой, портами USB 3.1 Gen2 Type-C и USB 3.1 Gen2 Type-A, сетевым Ethernet-контроллером, слотом microSD, размерами 327:227:17,9 мм и массой 1,6 кг.