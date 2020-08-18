Представлен прочный бизнес-ноутбук ECS CF40CM

Компания Elitegroup Computer Systems (ECS) пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью CF40CM, которая получила аппаратную платформу Intel и операционную систему Windows 10. Новинка также характеризуется повышенной прочностью и защитой от влаги по стандартам MIL-STD-810G и IP5X, 14,1-дюймовым экраном с разрешением 1366:768 (формат HD) и 1920:1080 (формат Full HD) пикселей на выбор, цифровым интерфейсом HDMI, процессором Intel Core 10-го поколения, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, твердотельным накопителем M.2 2280 SSD на 128 или 256 ГБ, модулями Wi-Fi 802.11ac/ax и Bluetooth 5.0, 1 Мп камерой, портами USB 3.1 Gen2 Type-C и USB 3.1 Gen2 Type-A, сетевым Ethernet-контроллером, слотом microSD, размерами 327:227:17,9 мм и массой 1,6 кг.

Комментарии и отзывы ECS CF40CM
Обзоры:
Лучшие ноутбуки для удаленного обучения. ASUS Laptop 15 X509FLЛучшие ноутбуки для удаленного обучения. ASUS Laptop 15 X509FL
Обзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безрамочный ноутбук для работыОбзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безрамочный ноутбук для работы
Обзор Acer Predator Helios 300 (PH317-53). Игровой ноутбук с RTX 2070 Max-QОбзор Acer Predator Helios 300 (PH317-53). Игровой ноутбук с RTX 2070 Max-Q
Новости:
Представлен прочный бизнес-ноутбук ECS CF40CM

Компания Elitegroup Computer Systems (ECS) пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью CF40CM, которая...
Обновленные ультрабуки ASUS ZenBook 13 и 14 появились в продаже

Компания ASUS дала старт обновленным ноутбукам ZenBook – 13-дюймовой модели UX325 и 14-дюймовой UX425. Но...
Представлен геймерский ноутбук Redmi G

Компания Redmi пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Redmi G, который появится в продаже уже за...
Обзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкойОбзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкой
Лучшая мембранная клавиатура. Razer Cynosa Chroma (RZ03-02260400-R3W1)Лучшая мембранная клавиатура. Razer Cynosa Chroma (RZ03-02260400-R3W1)
Обзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMDОбзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMD
Обзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернатива Razer Kiyo. Тест сравнение с Logitech StreamCamОбзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернатива Razer Kiyo. Тест сравнение с Logitech StreamCam
Лучшая посудомоечная машина. Candy CDI 2L10473-07Лучшая посудомоечная машина. Candy CDI 2L10473-07
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник...
Обзор realme C11 2/32GB. УльтрабюджетникОбычно бюджетный смартфон представляет собой одну большую совокупность из компромиссов, но некоторые прои...
Водородный гиперкар Hyperion XP-1 проеде...
Водородный гиперкар Hyperion XP-1 проедеЭтот автомобиль выглядит потрясающе, как внешне так и технически. Hyperion XP-1 - водородно-электрически...
49-дюймовый монитор Philips 498P9 оценен...
49-дюймовый монитор Philips 498P9 оцененСетевые источники сообщают о выходе монитора Philips 498P9 Brilliance, который получил 49-дюймовую VA-пан...
Realme выпустит смартфон на Dimensity 72...
Realme выпустит смартфон на Dimensity 72Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Realme планирует вы...
Объявлена дата выхода смартфона Honor 30...
Объявлена дата выхода смартфона Honor 30В сети появился тизер, раскрывающий дату выхода смартфона Honor 30 Lite – как и ожидалось, новинку покажу...
Обзор LEXAND LUV-3000. Портативный УФ-ст...
Обзор LEXAND LUV-3000. Портативный УФ-стНа прошлой неделе мы проводили тестирование термобутылки LEXAND LU...
Blizzard отменила мероприятие BlizzCon 2...
Blizzard отменила мероприятие BlizzCon 2Blizzard все-таки решила отменить ежегодный фестиваль BlizzCon 2020, посвященный основным играм компании:...
Обзор Intel Core i7-10700K. Тесты и срав...
Обзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравНа прошлой неделе мы проводили детальное тестирование процессора ...
Обзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128G...
Обзор KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE 128GМы регулярно проводим тестирование видеорегистраторов, включая и модели с поддержкой съемки с высоким бит...
Лучший ноутбук для школьника. Lenovo Ide...
Лучший ноутбук для школьника. Lenovo IdeСовсем скоро сентябрь, но не совсем понятно будут ли школьники идти в школу на занятия, ведь достаточно м...
Лучший чехол для Xiaomi Mi CC9e...
Лучший чехол для Xiaomi Mi CC9eВыбрать чехол для Xiaomi Mi C...
AMD прекращает выпуск видеокарт с 4 Гб п...
AMD прекращает выпуск видеокарт с 4 Гб пКомпания AMD провела большое количество тестов видеокарт, в том числе с разным объемом памяти, с 4 Гб и ...
Обзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблокомОбзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблоком
Обновление базы и прошивки iBOX F5 Laser Signature WiFi со смартфонаОбновление базы и прошивки iBOX F5 Laser Signature WiFi со смартфона
Обзор Genius SP-Q180. Недорогие колонки 2.0 для ноутбука и планшетаОбзор Genius SP-Q180. Недорогие колонки 2.0 для ноутбука и планшета
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300UОбзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300U
Обзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips XC8147/01). Вертикальный беспроводной пылесосОбзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips XC8147/01). Вертикальный беспроводной пылесос
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor