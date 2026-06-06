Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 2026 оценили в 250 тысяч рублей

Компания diHouse объявила о выходе в России серии телевизоров Xiaomi TV S Mini LED 2026, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются панелями QD-Mini LED с разрешением 4K, пиковой яркостью 1200 нит, 94% покрытием цветовой палитры DCI-P3, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, поддержкой HDR10+, HLG и режима Filmmaker Mode, а также Dolby Vision для двух старших моделей, кадровой частотой до 120 Гц в режиме Game Boost в трех младших моделях и базовой частотой обновления 144 Гц для версий с диагоналями 85 и 98 дюймов, а также акустикой с двумя 15-Вт динамиками. Телевизоры оценены в 50, 70, 90, 130 и 250 тысяч рублей соответственно.

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