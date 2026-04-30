4K-проектор Xgimi RS30 оценили в 1290 долларов

Компания Xgimi пополнила ассортимент проекторов серией RS30, которая состоит из моделей с нативным разрешением 4K. Старшие модели характеризуются 0,47-дюймовыми DMD-матрицами, фирменной оптикой с улучшенной светопропускаемостью, максимальной яркостью от 3600 до 6800 ISO люмен, контрастностью 7000:1, системой оптического зума с коэффициентом проекции 1,2-1,5:1, диагональю картинки 100 дюймов на дистанции от 2,7 до 3,4 метров, лазерным модулем QuaLas42 с 20 диодами, 98-процентным покрытием цветового пространства BT.2020, точностью цветопередачи 0,8 Delta E, поддержкой HDR Dolby Vision, однокристальной системой MediaTek MT9681 и отдельным игровым чипом, задержкой отклика 1 мс, кадровой частотой до 240 Гц с поддержкой VRR и AMD FreeSync, автоматической коррекцией трапеций и обходом препятствий, интерфейсом HDMI 2.1 с eARC, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также звуковой системой Harman Kardon с поддержкой Dolby Audio и DTS. На дебютном китайском рынке проекторы оценены от 1290 долларов.

ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
