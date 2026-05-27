Телевизоры TCL A400M QD‑Mini LED выпустили в России

Компания TCL выпустила в российскую продажу телевизоры серии A400M QD‑Mini LED, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки оценены от 85 тысяч рублей. Телевизоры характеризуются корпусами толщиной от 39,9 мм, панелями QD‑Mini LED с разрешением 4K, локальным затемнением, подсветкой Mini LED, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 93% покрытием цветовой палитры DCI‑>P3, пиковой яркостью 700 нит, поддержкой технологии MEMC 120 Гц, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой технологии VRR до 288 Гц в режиме DLG, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG и IMAX Enhanced, акустикой ONKYO с поддержкой пространственного звука Dolby Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.4 и Wi‑Fi 5, поддержкой AirPlay 2 и предустановленной операционной системой Google TV.