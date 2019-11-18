Представлен прототип очков дополнительной реальности Lenovo AR

Lenovo представила свои новые концептуальные очки Lenovo AR - гарнитуру дополненной реальности, которая подключается к ПК с помощью кабеля.

«Наши концептуальные очки AR позволяют имитировать несколько мониторов прямо внутри гарнитуры. Это только одна из многих функций, которые скоро появятся в новых очках Lenovo AR».

К сожалению, информация о ценах и доступности по всему миру пока не разглашается, но, похоже, они включают в себя три фронтальные камеры, поддержку объективов и провод для подключения к ноутбуку.