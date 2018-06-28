Представлен разукрашенный смартфон Meitu T9 Summer Palace Limited Edition

Китайская компания Meitu пополнила ассортимент фирменных шестиугольных смартфонов очередной цветастой моделью – Meitu T9 Summer Palace Limited Edition. Как можно догадаться из названия, при создании внешнего облика смартфона дизайнеры вдохновлялись Летним императорским дворцом (Summer Palace) в Пекине, который представляет собой парк с более чем 3000 строений. Чехол-бампер также получил соответствующий узор.

Сам смартфон оснастили шестидюймовым OLED-экраном с разрешением 2160:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, сдвоенной основной камерой с системой оптической стабилизации, аккумулятором на 3100 мАч и предустановленной операционной системой Android 8.1.