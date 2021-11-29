Представлен рендер Realme GT 2 Pro

Сегодня основатель и генеральный директор Realme Скай Ли подтвердил, что будущий флагман бренда будет называться GT 2 Pro. Устройство считается самым премиальным флагманом Realme на сегодняшний день и будет доступно по всему миру.

Дизайн сильно отличается от Realme GT и GT Neo2 с модулем камеры в стиле Nexus 6P. В этом хитроумном устройстве размещены три видимых модуля камеры с двумя 50-мегапиксельными камерами и 8-мегапиксельной камерой. Также сообщается, что все три модуля будут оснащены линзами GR, разработанные Ricoh, которые специализируются на уменьшении ореолов и устойчивости к задней подсветке. Realme GT 2 Pro будет иметь плоские металлические стороны и будет использовать грядущий Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. По слухам, в телефоне также будет 6,51-дюймовый экран FHD + AMOLED с частотой обновления 120 Гц, ОЗУ LPDDR5 и хранилище UFS 3.1, зарядка UltraDart 125 Вт и Realme UI 3.0 на базе Android 12 из коробки.