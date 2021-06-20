Представлен ридер-планшет KloudNote

Компания Geniatech, известная одноплатными ПК, пополнила ассортимент гибридных устройств моделью KloudNote, которая совмещает функции планшета и ридера. Новинка характеризуется 10,3-дюймовым монохромным E Ink -дисплеем с разрешением 1872:1404 пикселей, поддержкой сенсорного ввода и специального пера с возможностью распознавания до 4096 уровней силы нажатия, четырехъядерной платформой с тактовой частотой 1,2 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ флеш-памяти eMMC, модулями Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2, разъемом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников и батареей ёмкостью 4000 мАч. Габариты устройства равны 250:175:7,6 мм, а масса – 385 граммам. Ридер поддерживает форматы PDF, EPUB, TXT, HTML, RTF, FB2, DOC, MOBI, CHM, PNG, JPG, TIFF, BMP, WAV и MP3. Цена новинки составляет 450 долларов.