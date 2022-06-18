Представлен ридер-смартфон HiSense Touch Lite

Компания Hisense пополнила ассортимент смартфонов с функциями ридера (или наоборот) моделью Touch Lite, которая оценена в 300 долларов. Новинку оснастили 5,84-дюймовым экраном E Ink с подсветкой, регулировкой цветовой температуры и отображением данных в оттенках серого, восьмиядерной платформой Qualcomm с частотой 1,8 ГГц, 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 3000 мАч, поддержкой 10-Вт зарядки, разъемом USB 3.1, стереодинамиками, 3,5-мм гнездом для наушников, алюминиевым корпусом и предустановленной оболочкой Touch OS на основе Android 11. Ранее была выпущена модель Hisense Touch с цифро-аналоговым преобразователем ESS ES9038 и усилителем ES9603, которая оценена в 330 долларов.

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