Представлен роутер ZTE 5G Indoor CPE MC8020

В рамках мероприятия MWC 2021 был представлен роутер третьего поколения ZTE 5G Indoor CPE MC8020.

Роутер ZTE 5G Indoor CPE MC8020 третьего поколения обеспечивает высококлассное подключение к 5G, не допускает перегрузки сети в сложных сценариях использования и отвечает требованиям конфигурации корпоративного уровня. Устройство оснащено удобными для пользователя настройками для упрощения подключения к «умному дому». В ZTE 5G Indoor CPE MC8020 используется новейшая технология Wi-Fi 6 AX5400, которая гарантирует на 200% более высокую скорость, чем предыдущее поколение.

ZTE 5G Indoor CPE MC8020 поддерживает режимы работы 5G SA и NSA, а также диапазонов спектра Sub-6GHz (ниже 6 ГГц) и mmWave. Новинка имеет встроенную технологию zlink Boost, которая обеспечивает двухканальную агрегацию 5G и проводного широкополосного доступа, гарантируя двойной гигабитный доступ. Роутер обеспечивает высокоскоростной 5G-доступ для 128 пользователей Wi-Fi одновременно, благодаря четырехсторонней всенаправленной антенне с высоким коэффициентом усиления.

Кроме того, благодаря технологии NFC, смартфоны, а также телевизоры, компьютеры и другие умные устройства подключаются к ZTE Indoor 5G CPE MC8020 одним касанием.

Комментарии и отзывы ZTE 5G Indoor CPE MC8020
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