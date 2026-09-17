Представлен саундбар Yamaha B200A

Компания Yamaha пополнила ассортимент саундбаров моделью B200A, которая может похвастаться своей компактностью (ширина всего 23,5 дюйма). Новинка также характеризуется поддержкой объемного звука Dolby Atmos, встроенным сабвуфером, режимом Bass Extension для усиления низких частот, технологией Clear Voice для усиления диалогов, четырьмя режимами Movie, Standard, Stereo и Game, поддержкой беспроводной потоковой передачи аудио через Bluetooth, интерфейсом HDMI с поддержкой eARC/ARC, оптическим входом и 3,5-мм AUX. По словам производителя, саундбар отлично подходит для размещения в небольших помещениях. Его также можно закрепить через встроенные крепёжные отверстия. Yamaha B200A станет доступен для покупки в ноябре этого года по цене в 250 долларов.