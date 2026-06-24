Представлены колонки Creative XF1

Компания Creative пополнила ассортимент настольных акустических систем моделью XF1 (MF1730), которая состоит из двух стереоколонок формата 2.0. Новинка характеризуется выходной мощностью 72 Вт, диапазоном частот от 55 Гц до 40 кГц, 3-дюймовым динамиком с конструкцией FEA, разъёмом для подключения сабвуфера, сертификацией Hi-Res Audio, встроенным ЦАП с поддержкой формата 24 бит/96 кГц, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0 с поддержкой профилей A2DP и AVRCP, а также аудиокодеков SBC, AAC и LDAC, портом USB и 3,5-мм аудиогнездом. Цена колонок на дебютном сингапурском рынке составляет эквивалент 190 долларов. Старт продаж намечен на 16 июля. Дата международного релиза пока не объявлена.