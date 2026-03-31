Обзор SVEN G345. Компактная акустика с Bluetooth и USB для ноутбука, планшета и ПК

Не так давно тестировали компактную аудиосистему SVEN G342 формата 2.0, сегодня рассмотрим близкую по духу SVEN G345 с поддержкой проводного и беспроводного подключения источника сигнала, исполненные в компактном корпусе и использующие для питания USB-интерфейс.

Комплектация

Упаковка с привлекательным оформлением, содержащая данные по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена акустика в корпусе из пластика. Форма кубика с закругленными боковыми гранями. У нее компактные габариты, позволяющие закинуть с собой в рюкзак вместе с ноутбуком или планшетом.

На лицевую сторону направлен динамик с кольцевой светодиодной подсветкой. Несколько цветов и эффектов, переключаемых кнопкой и возможность отключения тоже предусмотрена.

Сделана подсветка аккуратно, создает атмосферу. Во время работы не отвлекала, заметно на уровень энергопотребления не влияет и работает без фонового шума.

Органы управления расположены на пульте ДУ, размещенном на кабеле подключения. Тут кнопки регулировки громкости, управления подсветкой и смены режима подключения. На боковой грани аудиоразъем для удобного подключения наушников.

С тыльной стороны корпуса SVEN G345 пассивный излучатель, улучшающий звучание низких частот. Между собой колонки соединены кабелем, длина оптимальна для размещения по краям от монитора или крышки ноутбука.

Тесты

На основании четыре прорезиненные ножки, предотвращающие смещение по поверхности стола.Для питания акустика использует USB-интерфейс. Можно использовать свободный разъем у ноутбука или материнской платы, а также подойдет зарядка от смартфона или внешний аккумулятор, если акустика используется в далеке от розетки. Доступно два интерфейса, беспроводной Bluetooth с дальностью сопряжения до 10 метров, а также проводной по USB.

Итоги

У акустической системы имеется запас по громкости. Звук громче, чем на встроенных в монитор или ноутбук динамиках. Звучание на хорошем уровне, универсален. Позволит с комфортом посмотреть свежую серию любимого сериала, послушать музыку со стримингового сервиса и поработать. Высокие и средние частоты без смешивания в общую кашу, различимы детали на фоне. Имеются басы, хоть и выражены слабее.SVEN G345 – недорогой вариант акустики для ноутбука, мини-ПК, планшета в компактном исполнении с поддержкой проводного и беспроводного соединений.