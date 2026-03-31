Обзор SVEN G345. Компактная акустика с Bluetooth и USB для ноутбука, планшета и ПК

Упаковка с привлекательным оформлением, содержащая данные по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.
На лицевую сторону направлен динамик с кольцевой светодиодной подсветкой. Несколько цветов и эффектов, переключаемых кнопкой и возможность отключения тоже предусмотрена.
Сделана подсветка аккуратно, создает атмосферу. Во время работы не отвлекала, заметно на уровень энергопотребления не влияет и работает без фонового шума.
Органы управления расположены на пульте ДУ, размещенном на кабеле подключения. Тут кнопки регулировки громкости, управления подсветкой и смены режима подключения. На боковой грани аудиоразъем для удобного подключения наушников.
С тыльной стороны корпуса SVEN G345 пассивный излучатель, улучшающий звучание низких частот. Между собой колонки соединены кабелем, длина оптимальна для размещения по краям от монитора или крышки ноутбука.
На основании четыре прорезиненные ножки, предотвращающие смещение по поверхности стола.
У акустической системы имеется запас по громкости. Звук громче, чем на встроенных в монитор или ноутбук динамиках. Звучание на хорошем уровне, универсален. Позволит с комфортом посмотреть свежую серию любимого сериала, послушать музыку со стримингового сервиса и поработать. Высокие и средние частоты без смешивания в общую кашу, различимы детали на фоне. Имеются басы, хоть и выражены слабее.