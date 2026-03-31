Обзор SVEN G345. Компактная акустика с Bluetooth и USB для ноутбука, планшета и ПК

Не так давно тестировали компактную аудиосистему SVEN G342 формата 2.0, сегодня рассмотрим близкую по духу SVEN G345 с поддержкой проводного и беспроводного подключения источника сигнала, исполненные в компактном корпусе и использующие для питания USB-интерфейс.

Комплектация

комплектация SVEN G345

Упаковка с привлекательным оформлением, содержащая данные по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация SVEN G345

Внешний вид

Выполнена акустика в корпусе из пластика. Форма кубика с закругленными боковыми гранями. У нее компактные габариты, позволяющие закинуть с собой в рюкзак вместе с ноутбуком или планшетом.

внешний вид SVEN G345

На лицевую сторону направлен динамик с кольцевой светодиодной подсветкой. Несколько цветов и эффектов, переключаемых кнопкой и возможность отключения тоже предусмотрена.

внешний вид SVEN G345

Сделана подсветка аккуратно, создает атмосферу. Во время работы не отвлекала, заметно на уровень энергопотребления не влияет и работает без фонового шума.

внешний вид SVEN G345

Органы управления расположены на пульте ДУ, размещенном на кабеле подключения. Тут кнопки регулировки громкости, управления подсветкой и смены режима подключения. На боковой грани аудиоразъем для удобного подключения наушников.

внешний вид SVEN G345

С тыльной стороны корпуса SVEN G345 пассивный излучатель, улучшающий звучание низких частот. Между собой колонки соединены кабелем, длина оптимальна для размещения по краям от монитора или крышки ноутбука.

внешний вид SVEN G345

На основании четыре прорезиненные ножки, предотвращающие смещение по поверхности стола.

Тесты

Для питания акустика использует USB-интерфейс. Можно использовать свободный разъем у ноутбука или материнской платы, а также подойдет зарядка от смартфона или внешний аккумулятор, если акустика используется в далеке от розетки. Доступно два интерфейса, беспроводной Bluetooth с дальностью сопряжения до 10 метров, а также проводной по USB.

тесты SVEN G345

У акустической системы имеется запас по громкости. Звук громче, чем на встроенных в монитор или ноутбук динамиках. Звучание на хорошем уровне, универсален. Позволит с комфортом посмотреть свежую серию любимого сериала, послушать музыку со стримингового сервиса и поработать. Высокие и средние частоты без смешивания в общую кашу, различимы детали на фоне. Имеются басы, хоть и выражены слабее.

Итоги

SVEN G345 – недорогой вариант акустики для ноутбука, мини-ПК, планшета в компактном исполнении с поддержкой проводного и беспроводного соединений.
iFixIt разобрала AirTag 2 на детали…
Прошло всего несколько дней с момента появления AirTag 2 в продаже, а компания iFixIt уже успела разобрат…
Представлена SVEN MC-15 стереосистема Hi-Fi класса…
SVEN предлагает новое расширение линейки стереосистем серии MC — устройств Hi-Fi класса, представляя вним…
Саундбар Sony BRAVIA Theater Bar 7 оценили в 870 долларов …
Компания Sony пополнила ассортимент саундбаров моделями BRAVIA Theater Bar 7 и Theater Bar 5, которые оце…
AST или Evobox: выбор лучшей караоке системы для дома…
Решив организовать караоке у себя дома, вы неизбежно столкнётесь с выбором между двумя лидирующими тех…
Саундбар Redmi Soundbar Speaker 2 Pro оценили в 70 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент звуковых систем для телевизора моделью Redmi Soundbar Speaker 2 Pro…
Trust представила новые микрофоны для стримеров…
Компания Trust International представила новые микрофоны из серии Emita II, которые оснащены премиальной …
Обзор Reproductor RP-310BTTP. Виниловый проигрыватель с проз…
В виниловом проигрывателе каждая деталь играет ключевую роль — как внутреннее устройство, так и внешний в…
Представлена звуковая система Xiaomi Desktop Speaker Pro Set…
Компания Xiaomi выпустила настольную звуковую систему Desktop Speaker Pro Set, которая состоит из основно…
Обзор SVEN PS-395. Громкая портативная колонка с длительным временем работыОбзор SVEN PS-395. Громкая портативная колонка с длительным временем работы
Обзор Reproductor RP-300BT. Доступный виниловый проигрыватель с прямым приводом и AT91Обзор Reproductor RP-300BT. Доступный виниловый проигрыватель с прямым приводом и AT91
Обзор Defender Boomer 130. Портативная акустика с караоке и мощностью 120 ВтОбзор Defender Boomer 130. Портативная акустика с караоке и мощностью 120 Вт
Портативная колонка для пляжа и улицы. Обзор SVEN PS-165Портативная колонка для пляжа и улицы. Обзор SVEN PS-165
Обзор SVEN SB-G1450. Доступный саундбар трансформер с USB и BluetoothОбзор SVEN SB-G1450. Доступный саундбар трансформер с USB и Bluetooth
