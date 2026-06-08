Обзор Creative Pebble Pro. Стильная и живая настольная 2.0 акустика

У себя на основном рабочем месте использую сразу набор акустики под разные задачи, для развлечений (консоли и просмотр фильмов) это AV-ресивер с многоканальной системой, а для рабочих задач уже давно Creative Pebble SE, компактные полусферы с хорошим звуком и возможностью запитаться от USB. В рамках этой линейки у производителя представлено сразу несколько вариантов с разными возможностями, включая и решение с сабвуфером, и все их объединяет общий стиль корпуса. Сегодня мы рассмотрим Creative Pebble Pro, от используемых мною их отличает поддержка беспроводного соединения, больший уровень громкости, технологии Clear Dialog и Bass Flex.

Обзор Creative Pebble Pro

Комплектация

комплектация Creative Pebble Pro

Коробка из плотного картона с полиграфией. Комплект включает три вида кабелей (USB Type-A – USB Type-C, двухсторонний USB Type-C, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация Creative Pebble Pro

Внешний вид

внешний вид Creative Pebble Pro

Представлена акустика в белом и черном вариантах исполнения. Преемственный стиль в виде усеченной сферы. На рабочем столе смотрятся стильно и занимают мало места.

внешний вид Creative Pebble Pro

В основании прорезиненное покрытие, гасящее вибрацию и предотвращающая скольжение. Периметр с многоцветной подсветкой, эффекты которой можно переключать с помощью кнопки.

внешний вид Creative Pebble Pro

Усечена сфера примерно под углом в 45 градусов, направляя звук в сторону пользователя. Установлены 2.25-дюймовые динамики с оптимизированной конструкцией для расширения динамического диапазона и чистого звучания.

внешний вид Creative Pebble Pro

С обратной стороны корпуса пассивные излучателя, расширяющие и улучшающие низкочастотный спектр.

внешний вид Creative Pebble Pro

На правой колонке Creative Pebble Pro, помимо кнопки переключения подсветки, доступна кнопки синхронизации Bluetooth, поворотный регулятор громкости, совмещенный с тумблером питания и переключателем режимов работы.

На ней же с тыльной стороны два USB-C, один из которых поддерживает PowerDelivery 30 Вт, давая возможность при эксплуатации с ноутбуком или планшетом использовать общий адаптер питания. Доступен AUX-разъем.

внешний вид Creative Pebble Pro

Доступен сквозной вывод на боковой грани под наушники. При необходимости подключения наушников не нужно будет тянуться к системному блоку или искать такой тип разъемов на ноутбуке.

внешний вид Creative Pebble Pro

Между собой колонки соединены несъемным кабелем с широким сечением. Длина 1.8 метра, хватит не только на широкоформатный монитор, но и телевизор с большой диагональю.

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту управления, позволяющего изменить настройки акустики под свои предпочтения. Работает при соединении по USB-C интерфейсу.

софт Creative Pebble Pro

Микшер с балансом между правой и левой колонкам, управление микрофона. Изменение схемы воспроизведения. Управление записью звука. Обновление прошивки и версии драйвера. Заявлена поддержка SmartComm, но на момент теста соответствующей опции в ПО доступно не было.

софт Creative Pebble Pro

Тесты

тесты Creative Pebble Pro

Creative Pebble Pro поддерживает три варианта соединения с источником сигнала: 3.5 аудиокабель, USB-интерфейс, Bluetooth с SBC. Выбранному интерфейсу соответствует цвет подсветки индикатора. В зависимости от устройства всегда будет доступен поддерживаемый им интерфейс, а с некоторые даже все. С MacBook использовать с беспроводным подключением и USB, заметной разницы в качестве звука не заметил. При этом важно отметить, что для максимальной мощности потребуется подключение адаптера PD 30 Вт, но работать будет и с зарядками меньшей мощности.

тесты Creative Pebble Pro

Звуковая сцена у акустики ровная и детализированная. Это универсальный вариант под рабочие сценарии, фильмы, сериалы и игры. По качеству звучания заметно превосходит встроенные в ноутбук и монитор колонки. От нескольких недель эксплуатации остались приятные впечатления.

тесты Creative Pebble Pro

Итоги

Creative Pebble Pro – стильная и живая акустика для настольной эксплуатации с проводным и беспроводным соединением. Высокое качество звука, удобная форма корпуса, интуитивное управление, сквозная подача питания PowerDelivery, приложение для Windows.
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