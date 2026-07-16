Edifier выпустила колонки R1000TC II

Компания Edifier официально представила новую акустическую систему R1000TC II — это активные полочные колонки, ориентированные на использование с компьютерами в домашних рабочих пространствах. С точки зрения дизайна R1000TC II придерживается классической концепции домашних акустических систем — корпус изготовлен из древесноволокнистого материала, который помогает снизить нежелательные вибрации и резонансы. Фронтальная панель получила покрытие с текстурой чёрной кожи, а боковые панели выполнены под дерево, но это, конечно, не натуральное дерево, а лишь рисунок. Примечательно, что Edifier предусмотрела съёмные передние решётки для защиты от пыли, а на правой колонке расположены физические регуляторы громкости, высоких и низких частот.

Внутри используется двухполосная акустическая схема — за воспроизведение высоких частот отвечают 1-дюймовые твитеры с шёлковыми диафрагмами. Средние и низкие частоты воспроизводятся 4-дюймовыми динамиками с композитными бумажными диффузорами, которые получили характерный жёлтый цвет и усиленные кольца для контроля вибраций. Система оснащена встроенным цифровым усилителем класса D — его мощность составляет 21 Вт на каждый канал, а суммарная мощность достигает 42 Вт. Достаточно мощное решение для прослушивания музыки в домашних условиях, хотя производитель пока что ничего не говорит о стоимости данной модели, так что сложно сравнить новинку с предыдущими поколениями или конкурентами.